عاجل.. حسام البدري يدرس استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من معسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 7 أكتوبر الجاري ويتخلله ودية أمام بتسوانا يوم 14 من الشهر ذاته استعدادا لمباراة كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

واستقر البدري، على عدم استدعاء محمد صلاح بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعب بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الكابتن حسام البدري بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب علي حدة ووضعها في حسابات الجهاز الفنى في مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.

وشارك الفرعون المصري، لمدة 90 دقيقة، في فوز ليفربول الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز على حساب شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، وعزز الريدز صدارتهم للمسابقة برصيد 21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

البدري يستقر على ضم 3 حراس مرمى بمعسكر المنتخب

وفي سياق متصل، استقر حسام البدري، على ضم 3 حراس للفراعنة في معسكر شهر أكتوبر المقبل، المقرر انطلاقه في الفترة من 8 إلى 15 من الشهر ذاته.

وقالت مصادر خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن البدري اتفق مع أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على ضم الثلاثي محمد الشناوي من الأهلي، ومحمد عواد الزمالك، وأحمد الشناوي، بيراميدز، مع الوضع في الاعتبار أي تغييرات على اختيارات المدير الفني للمنتخب، وفقًا لمباريات مسابقة الدوري الممتاز في المرحلة المقبلة.