عاجل.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز

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مباراة الزمالك والمقاصة
قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء تليفزيونيا أو فضائيا أو في الاذاعة،
ومن المقرر ان تقام المباراة بعد غد الخميس على ستاد السلام في الأسبوع الثاني بالدوري.
وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.
وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.
وكان نادي أسوان رفض اذاعة مباراته مع المقاصة في الإسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أية مستحقات من الشركة الراعية.
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