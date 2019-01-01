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خاص.. الأهلي يمنح مؤمن زكريا مستحقاته المالية كاملة بفرمان محمود الخطيب

10:52 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
خاص.. الأهلي يمنح مؤمن زكريا مستحقاته المالية كاملة بفرمان محمود الخطيب

مؤمن زكريا

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تحدث مسئول داخل النادي الأهلي مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة جميع مستحقاته المالية، وجاء ذلك بطلب من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأصدر الخطيب فرمانه بمنح مؤمن زكريا جميع مستحقاته المالية على الفور خاصة بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، حيث كان اللاعب لديه مستحقات متأخرة قبل الاحتراف السعودية.

كما يحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الاتصال بشكل مستمر بمؤمن زكريا من أجل الإطمئنان على حالته الصحية حيث يتواجد اللاعب في القاهرة منتظرا نتيجة التحاليل والفحوصات التي أجراها اللاعب في ألمانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري. 

مؤمن زكريا يظهر في النادي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

حرص مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحضور داخل ملعب التتش بالجزيرة، في المران الأخير للفريق، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ونال مؤمن زكريا تحية جميع زملاؤه حيث يتغيب اللاعب عن الحضور بالتدريبات طوال الفترة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.

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