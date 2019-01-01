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موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

04:42 ص | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتب: محمد محجوب
موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والإنتاج الحربي

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يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز المصري، موسم 2019-2020.

ومن المقرر أن تنتطلق المباراة في تمام الثامنة مساءا، على استاد السلام، ويدير اللقاء تحكيميا محمد الصباحي حكمًا للساحة، ويعاونه كلًا من سمير جمال، وأحمد نوفل، ومحمد سلامة حكمًا رابعًا، على أن تنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الشاذلي، وتايم سبورت بتعليق رامي بهجت.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف دون رد سجله رمضان صبحي.

فيما يأمل الإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار في تحقيق 3 نقاط جديدة، بعد الانتصار على إف سي مصر بالجولة الأولة، بنتيجة 3-0، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74.

قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الإنتاج.. والتشكيل المتوقع

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، والتي أعلنها السويسري رينيه فايلر، مكونة من 21 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق سليمان، محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسام عاشور، جونيور أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

وقرر "فايلر" استبعاد كلا من: صالح جمعة لأسباب تأديبية بفرمان محمود الخطيب، رئيس النادي، وأحمد الشيخ وأليو ديانج وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود لأسباب فنية، ومحمود متولي ومروان محسن للإصابة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

ويأمل "فايلر" في استمرار النتائج الإيجابية، وتحقق الفوز الخامس له عقب توليه مهمة تدريب القلعة الحمراء، والتي بدات بمبارة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا بدوري الأبطال بنتيجة 2-0، ثم تحقيق لقب كأس اليوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، ومجددًا العودة امام كانو سبورت بنتيجة 4-0، واخيرًا أمام سموحة في افتتاحية الدوري بهدف نظيف.

قائمة الإنتاج الحربي تشهد إستبعاد باسم مرسي

وعلى الجانب الأخر، استقر مختار مختار على 18 لاعبًا، لمواجهة الأهلي اليوم، وجاءت القائمة كالتالي:

عامر عامر، أحمد يحيي، أحمد شديد قناوي، السيد الشبراوي، معاذ الحناوي، غنام محمد، أيمن الطرابلسي، محمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي وكريم لالا ومحمد عادل وإبراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس.

واستبعد مختار مختار، مهاجم الفريق باسم مرسي، بسبب الإصابة.

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