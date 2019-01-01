أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. صلاح يقود كتيبة ليفربول أمام ريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

عاجل.. مصر تصطدم بالكاميرون وغانا في تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عام

الجنايني: مصر تدخل تحديًا جديدًا في تنظيم أمم أفريقيا تحت 23 سنة

بالفيديو.. المصري يفوز على الإسماعيلي بثلاث ركلات جزاء.. وطرد حارس الدراويش

عاجل.. عودة أفشة وحمدي فتحي.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

07:07 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. عودة أفشة وحمدي فتحي.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

الأهلي

أخبار متعلقة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

الأهلي يصل ستاد السلام لمواجهة الإنتاج وطاقم التحكيم يتفقد الملعب

وحرص طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي على معاينة أرض ستاد السلام، وذلك فور وصوله إلى الملعب، الذي سيحتضن اللقاء.

وفور وصول طاقم الحكام، بقيادة محمد الصباحي، قام بمعاينة ملعب المباراة، للاطمئنان على كافة الأمور قبل بداية اللقاء.

فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد السلام، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وعقب وصول الفريق الأحمر، حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري، رينيه فايلر، على تفقد أرضية ملعب السلام أيضًا.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، باحثًا عن الفوز والثلاث نقاط، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في بداية الدوري للموسم الجديد بالفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.

ومن المقرر، أن يظهر النادي الأهلي اليوم في مباراة الإنتاج الحربي بالزي الأسود البديل لأول مرة، بعد إعلان الشركة الراعية "أمبرو" عنه خلال الأيام الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن عن استبداله قميصه الاحتياطي الأزرق باللون الأسود، ومن المنتظر أن يراه الجمهور لأول مرة اليوم، بعد أن ظهر بالأساسي الجديد في مباراة الفريق الأخيرة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أخبار قد تعجبك

جهاز المنتخب يؤكد عدم مقاطعة محمد صلاح لمعسكر أكتوبر

استطلاع رأى

  • الترجي

    الترجي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • نادي النجمة الرياضى

    نادي النجمة الرياضى

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليون

    ليون

  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أياكس

    أياكس

  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • اوراوا ريد دياموندز

    اوراوا ريد دياموندز

  • 2

    :

    0

    12:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • جوانجزو إيفرجراند

    جوانجزو إيفرجراند

  • جينك

    جينك

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • نابولي

    نابولي

  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • 0

    :

    1

    06:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري التونسي
  • النادي البنزرتي

    النادي البنزرتي

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري التونسي
  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • الصفاقسي

    الصفاقسي

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التونسي
  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 1

    :

    3

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المصري

    المصري

الأكثر قراءة

بيان رسمي.. الأهلي يُصعّد ضد رئيس الزمالك.. ويطالب مؤسسات الدولة بالتدخل

آل شيخ يدعم الخطيب ضد رئيس الزمالك: لا أقبل التطاول عليه.. والتعرض لأهله عيب وحرام

الزمالك يرفض إعادة اللقاء.. تطورات جديدة في أزمة مباراة جينيراسيون
لاعبو الزمالك يعترضون على تصرفات محمود علاء