عاجل.. عودة أفشة وحمدي فتحي.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.
وحرص طاقم حكام مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي على معاينة أرض ستاد السلام، وذلك فور وصوله إلى الملعب، الذي سيحتضن اللقاء.
وفور وصول طاقم الحكام، بقيادة محمد الصباحي، قام بمعاينة ملعب المباراة، للاطمئنان على كافة الأمور قبل بداية اللقاء.
فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد السلام، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.
وعقب وصول الفريق الأحمر، حرص الجهاز الفني بقيادة السويسري، رينيه فايلر، على تفقد أرضية ملعب السلام أيضًا.
ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، باحثًا عن الفوز والثلاث نقاط، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في بداية الدوري للموسم الجديد بالفوز على سموحة بهدف نظيف أحرزه رمضان صبحي.
ومن المقرر، أن يظهر النادي الأهلي اليوم في مباراة الإنتاج الحربي بالزي الأسود البديل لأول مرة، بعد إعلان الشركة الراعية "أمبرو" عنه خلال الأيام الماضية.
وكان الأهلي قد أعلن عن استبداله قميصه الاحتياطي الأزرق باللون الأسود، ومن المنتظر أن يراه الجمهور لأول مرة اليوم، بعد أن ظهر بالأساسي الجديد في مباراة الفريق الأخيرة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
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