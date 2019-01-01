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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

07:58 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتب: الوطن سبورت
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

الأهلي والإنتاج

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ينقل الوطن سبورت بث مباشر لمواجهة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز على ملعب ستاد السلام.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه، الذي يخوض به لقاء الإنتاج الحربي اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي.

فيما أعلن مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد الجيش بالسلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وجاء تشكيل الإنتاج كالتالي..

عامر عامر.. أحمد شديد قناوي.. معاذ الحناوي، محمد بازوكا.. وهاب عنان.. أحمد مجدي.. غنام محمد.. موسى ديوارا.. محمد فيرا.. امادو نياس.. كريم لالا.

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