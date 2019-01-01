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بالفيديو.. الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية في الدوري

09:59 م | الأربعاء 02 أكتوبر 2019
كتب: أحمد فراج وأحمد خالد
بالفيديو.. الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية في الدوري

الأهلي

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حقق الأهلي، فوزًا كبيرًا على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة، التي اقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، على استاد السلام.

وجاءت المباراة جيدة المستوى من الفريق الأحمر، الذي بدأ الهجوم مبكرًا، من أجل التقدم، بينما اعتمد الإنتاج الحربي على الالتزام الدفاعي والهجمات المرتدة، ولم يظهر على المستوى الهجومي في الكثير من المناسبات.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط بالدقيقة 26 عن طريق رمضان صبحي، بعد هجمة منظمة وصلت لمحمد مجدي "أفشة"، الذي مررها بينية لرمضان صبحي المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة، وضعت الكرة داخل الشباك.

    

حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي في الإنتاج

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الأحمر ضغطه مع تراجع واضح للإنتاج الحربي، وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب، وفي الدقيقة 57، نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني، بعد انطلاقة من رمضان صبحي خلف مدافعي الإنتاج الحربي بشكل منفرد بالمرمى ولعبها تمريرة متقنة بعد مراوغة الحارس عامر عامر لحسين الشحات، الذي وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك، ثم هدأ اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.

أجايي يُضيف الثالث للأهلي بمرمى الإنتاج

وفي الدقيقة 70، أحرز النيجيري جونيور أجاي، الهدف الثالث بعد مراوغة رائعة عن طريق علي معلول بمجهود فردي لمنطقة جزاء الإنتاج الحربي من جهة اليمين لعبها تمريرة متقنة لجونيور أجاي أمام المرمى أنهاه النيجيري بتسديدة قوية داخل الشباك.

وليد سليمان يختتم أهداف الأهلي أمام الإنتاج الحربي

وواصل الإنتاج الحربي أدائه العشوائي، دون أي وجود هجومي، وفي الدقيقة 88 أختتم وليد سليمان الأهداف للنادي الأهلي، بالهدف الرابع بعد تمريرة من حسين الشحات لتنتهي المباراة بفوز كبير للنادي الأهلي.

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