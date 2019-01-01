عاجل.. إمام عاشور مفاجأة ميتشو في تشكيل الزمالك ضد مصر المقاصة

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز على ملعب السلام، وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من ابوجبل والونش ومحمد عبد الشافي وبوطيب ومحمود عبد العزيز واشرف بنشرقي واوناجم.

وجاء الدفع بإمام عاشور مفاجأة من المدير الفني الصربي خلال المباراة، والذي كان شارك محمد أوناجم بدلًا من إمام عاشور خلال المباريات الماضية.

فيما جاء تشكيل المقاصة مكون من حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد.

خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

الزمالك لـ جينراسيون فوت: تلقينا دعوة مثلكم لحضور قرعة أبطال أفريقيا

من جهة آخرى تلقى نادي الزمالك، دعوة رسمية لحضور مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وملحق دور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأربعاء المقبل في القاهرة.

وكان المتحدث الإعلامي باسم فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، قد أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، على تلقي ناديه دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، قائلا: "بكل تأكيد سنتواجد وتلقينا تأكيدات بتواجدنا في قرعة بطولات أفريقيا"، ولم يحدد إذ ما كان فريقه سيتواجد في مراسم القرعة بصفته مشاركا بأي من البطولتين، الكونفدرالية أم دوري أبطال أفريقيا.