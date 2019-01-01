بالفيديو.. زيزو ينقذ الزمالك أمام مصر المقاصة في مباراة مثيرة تحكيميا

فاز فريق نادي الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام اليوم.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، ولم يظهر الأبيض بمستواه المعهود في ظل التكتل الدفاعي وإغلاق مفاتيح اللعب من المقاصة.

وفي المقابل وصل المقاصة في أكثر من كرة خطيرة وهدد مرمى الحارس محمد عواد، لكن لاعبي الفريق الفيومي، افتقدوا لإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

ولاحت للزمالك أكثر من كرة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل من لاعبي الأبيض وفي مقدمتهم محمود شيكابالا.

وأجرى المدير الفني للزمالك ميتشو تغييرًا مبكرًا، في الدقيقة 38، من اللقاء بخروج إمام عاشور، ونزول خالد بوطيب، وشارك ميدو جابر لاعب المقاصة بديلا لباولن فوافي بسبب إصابة الأخير.

وطالب المقاصة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 28، بداعي خطأ على محمود علاء ضد باولن فوافي، لكن الحكم محمد عادل أشار باستئناف اللعب ولم يحتسب الكرة.

وفي شهد الشوط الثاني نشاطا كبيرا من الفريقين في الدقائق الأولى لكن سرعان ما هدأ "ريتم" اللعب مجددا، في ظل رغبة كل فريق في عدم استقبال الأهداف.

في الدقيقة 56 ومن مجهود فردي لأحمد سيد زيزو ومن انطلاقة في وسط الملعب وبالقرب من منطقة الجزاء سدد كرة رائعة سكنت شباك المقاصة.

وأجرى ميتشو تغييرين في الشوط الثاني بنزول بن شرقي بديل لشيكابالا ومحمود زيزو بديلا لأحمد زيزو، فيما أشرك صلاح أمين بديلا لعبدالله مجدي، ومحمد إبراهيم على حساب هاني سعيد.

وواصل المقاصة ضغطه على الزمالك في الدقائق الأخيرة وطالب محمد إبراهيم بركلة جزاء إثر دفع محمد إبراهيم من حمدي النقاز لكن الحكم لم يحتسبها في مباراة مثيرة تحكيميا في شوطيها الأول والثاني.

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده للنقطة 6 في المركز الثالث، بينما يتوقف المقاصة عند 3 نقاط من جولتين في المركز السادس.