أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدرب المقاصة: توقيت هدف الزمالك ساهم في خسارتنا أمام الأبيض

عاجل.. محمود عبدالعزيز يتوجه للمستشفى بعد إصابته أمام المقاصة

ميدو: لدينا ركلة جزاء واضحة أمام الزمالك.. وعدم استغلال أنصاف الفرص وراء الخسارة

وليد هويدي: المقاصة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. ولابد من عقاب الحكام

بالفيديو.. زيزو ينقذ الزمالك أمام مصر المقاصة في مباراة مثيرة تحكيميا

10:02 م | الخميس 03 أكتوبر 2019
كتب: حسين غريب
بالفيديو.. زيزو ينقذ الزمالك أمام مصر المقاصة في مباراة مثيرة تحكيميا

الزمالك والمقاصة

أخبار متعلقة

فاز فريق نادي الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام اليوم.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين، ولم يظهر الأبيض بمستواه المعهود في ظل التكتل الدفاعي وإغلاق مفاتيح اللعب من المقاصة.

وفي المقابل وصل المقاصة في أكثر من كرة خطيرة وهدد مرمى الحارس محمد عواد، لكن لاعبي الفريق الفيومي، افتقدوا لإنهاء الهجمات بشكل صحيح.

ولاحت للزمالك أكثر من كرة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل من لاعبي الأبيض وفي مقدمتهم محمود شيكابالا.

وأجرى المدير الفني للزمالك ميتشو تغييرًا مبكرًا، في الدقيقة 38، من اللقاء بخروج إمام عاشور، ونزول خالد بوطيب، وشارك ميدو جابر لاعب المقاصة بديلا لباولن فوافي بسبب إصابة الأخير.

وطالب المقاصة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 28، بداعي خطأ على محمود علاء ضد باولن فوافي، لكن الحكم محمد عادل أشار باستئناف اللعب ولم يحتسب الكرة.

وفي شهد الشوط الثاني نشاطا كبيرا من الفريقين في الدقائق الأولى لكن سرعان ما هدأ "ريتم" اللعب مجددا، في ظل رغبة كل فريق في عدم استقبال الأهداف.

في الدقيقة 56 ومن مجهود فردي لأحمد سيد زيزو ومن انطلاقة في وسط الملعب وبالقرب من منطقة الجزاء سدد كرة رائعة سكنت شباك المقاصة.

 

وأجرى ميتشو تغييرين في الشوط الثاني بنزول بن شرقي بديل لشيكابالا ومحمود زيزو بديلا لأحمد زيزو، فيما أشرك صلاح أمين بديلا لعبدالله مجدي، ومحمد إبراهيم على حساب هاني سعيد.

وواصل المقاصة ضغطه على الزمالك في الدقائق الأخيرة وطالب محمد إبراهيم بركلة جزاء إثر دفع محمد إبراهيم من حمدي النقاز لكن الحكم لم يحتسبها في مباراة مثيرة تحكيميا في شوطيها الأول والثاني.

 

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده للنقطة 6 في المركز الثالث، بينما يتوقف المقاصة عند 3 نقاط من جولتين في المركز السادس.

أخبار قد تعجبك

الأهلى يدرس بيع أزارو فى بلجيكا.. و"جمعة" يستعين بـ"وسطاء" للمشاركة

استطلاع رأى

  • ضمك

    ضمك

  • 0

    :

    1

    05:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الوحدة

    الوحدة

  • إف سي نواذيبو

    إف سي نواذيبو

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الجيش

    الجيش

  • هلال القدس

    هلال القدس

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • المريخ

    المريخ

  • الدحيل

    الدحيل

  • 2

    :

    1

    04:40 PM

    دوري نجوم قطر
  • السيلية

    السيلية

  • الوكرة

    الوكرة

  • 3

    :

    3

    06:50 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • النصر

    النصر

  • 1

    :

    2

    04:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الظفراء

    الظفراء

  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • حتا

    حتا

  • 1

    :

    0

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • الشارقة

    الشارقة

  • 3

    :

    2

    07:15 PM

    دوري الخليج العربي
  • العين

    العين

  • إف سي أستانا

    إف سي أستانا

  • 1

    :

    2

    04:50 PM

    الدوري الأوروبي
  • بارتيزان بلجراد

    بارتيزان بلجراد

  • بي أس سي يونج بويز

    بي أس سي يونج بويز

  • 2

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • رينجرز

    رينجرز

  • سسيكا موسكو

    سسيكا موسكو

  • 0

    :

    2

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • إسبانيول

    إسبانيول

  • نادي فيرينتسفاروشي

    نادي فيرينتسفاروشي

  • 0

    :

    3

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • لودجرتس ريزجارد

    لودجرتس ريزجارد

  • ألكسندريا

    ألكسندريا

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • جينت

    جينت

  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • فولفسبيرجر

    فولفسبيرجر

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • روما

    روما

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 1

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • 2

    :

    2

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • نادي سلوفان براتيسلافا

    نادي سلوفان براتيسلافا

  • بشكتاش

    بشكتاش

  • 0

    :

    1

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 2

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري الأوروبي
  • بورتو

    بورتو

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • لوجانو

    لوجانو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • دينامو كييف

    دينامو كييف

  • مالمو إف إف

    مالمو إف إف

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • اف سي كوبنهاجن

    اف سي كوبنهاجن

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 2

    :

    2

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بازل

    بازل

  • كراسنودار

    كراسنودار

  • 1

    :

    2

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • خيتافي

    خيتافي

  • روزنبورج

    روزنبورج

  • 1

    :

    4

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 2

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • لاسك لينز

    لاسك لينز

  • سيلتك

    سيلتك

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • كلوج

    كلوج

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • 2

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • رين

    رين

  • آرسنال

    آرسنال

  • 4

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • ستاندارد لييج

    ستاندارد لييج

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • أبويل

    أبويل

  • أف 91 ديديلانجي

    أف 91 ديديلانجي

  • 0

    :

    4

    09:00 PM

    الدوري الأوروبي
  • كارباكا اجدام

    كارباكا اجدام

  • طنطا

    طنطا

  • 1

    :

    2

    03:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    1

    03:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مسقط

    مسقط

  • فنجاء

    فنجاء

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحم

    صحم

  • السويق

    السويق

  • 2

    :

    1

    05:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك: محدش يقدر يوقع بيني وبين آل الشيخ.. والخطيب أعظم لاعب في تاريخ مصر

التفاصيل الكاملة.. الـ"var" في الدوري بمليون يورو.. و"صبحي" خارج حسابات "البدري"

رئيس الزمالك يهدد فاطمة سامورا على هامش أزمة بطل السنغال بدوري الأبطال
الـ"var" فى الدورى بمليون يورو.. و"صبحى" خارج حسابات "البدرى"