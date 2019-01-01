عاجل.. رئيس الزمالك يعرض محمود جنش للبيع

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محمود جنش حارس مرمى الزمالك
قرر رئيس نادي الزمالك عرض محمود عبدالرحيم "جنش" للبيع خلال الفترة المقبلة وعدم عودته مرة أخرى لصفوف الفريق الأبيض، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر إكيليس.
وأكد مصدر مقرب من رئيس النادي، أنه قرر عرض الحارس للبيع بعد حديث اللاعب اليوم، بأن اتحاد الكرة تحمل تكاليف علاجه والزمالك لم يصرف مقدم العقد حتى الأن.
وأكمل أن رئيس الزمالك أكد أنه الحارس لم يعد لاعبا في صفوف الزمالك بعد الأن، وسيتم عرضه للبيع خلال الأيام المقبلة، ولا يجب حديثه بهذا الشكل في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد أن رئيس النادي أبدى استيائه من الحارس عقب جلوسه مع محمود كهربا في ألمانيا خلال الأيام الماضية رغم أن "كهربا" هرب من الزمالك وانضم لفريق أفيس البرتغالي.
وكان "جنش" نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" شكر إلى مسئولي اتحاد الكرة المصري بسبب ما بدر منهم من مساعدات تجاهه أثناء فترة علاجه، واشتكى من عدم حصوله على مقدم تعاقده مع الزمالك على غرار بعض اللاعبين.
وقام أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بالرد على "جنش" ليؤكد من خلال رده أن الزمالك يعاني من أزمة مالية خلال الوقت الراهن، بسبب عدم وفاء الشركة الراعية بالتزاماتها المالية تجاه النادي حتى الآن.
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