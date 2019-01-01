تأكد إصابة محمود عبدالعزيز بقطع في الصليبي.. ويجري جراحة في ألمانيا

أثبتت الإشاعة التي خضع لها محمود عبدالعزيز لاعب وسط فريق الزمالك، إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخلفي والأمامي خلال مواجهة الأمس أمام مصر المقاصة في الجولة الثانية للدوري العام.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب جراحة الصليبي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة، على أن يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر ثم العودة مرة أخرى لأداء التدريبات التأهيلية.

وفاز فريق نادي الزمالك على مصر المقاصة بهدف دون رد، بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب السلام مساء أمس.

في الدقيقة 56 ومن مجهود فردي لأحمد سيد زيزو ومن انطلاقة في وسط الملعب وبالقرب من منطقة الجزاء سدد كرة رائعة سكنت شباك المقاصة.

وجاء ترتب الدوري بعد فوز الزمالك والأهلي وبيراميدز خلال الجولة الثانية، بتصدر بيراميدز بفارق الأهداف عن الأهلي والزمالك، برصيد 6 نقاط لكل فريق.