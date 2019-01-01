بالفيديو.. الأهلي يضيف الهدف الثاني بشباك أسوان عن طريق حسين الشحات

أحرز حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الهدف الثاني بشباك أسوان، بالدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح نتيجة اللقاء تقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد، بعد أن تقدم أجايي بالهدف الأول بالدقيقة السابعة.

وجاءت بداية الهدف من خلال تصويبة مميزة من حمدي فتحي تصدى لها مسعد عوض وتابعها أجايي ولكن تصدى لها مجددا الحارس واصطدمت بالعارضة، ليضعها حسين الشحات في الشباك.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد، في حين حقق انتصارا كبيرا بالجولة الثانية على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

ويخوض الأهلي لقاء أسوان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.