بالفيديو| قفشة يسجل أول أهدافه مع الأهلي والرابع بشباك أسوان

أحرز محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الهدف الرابع بشباك أسوان، بالدقيقة 66 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا بملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح نتيجة اللقاء تقدم الفريق الأحمر بأربعة أهداف دون رد، بعد أن تقدم أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي للمارد الأحمر.

وجاء الهدف من خلال ركلة جزاء تسبب في الحصول عليها محمد مجدي قفشة، وسددها بنفسه ليضيف الهدف الأول بقميص النادي الأحمر، والرابع بشباك أسوان.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى للدوري على حساب سموحة بهدف دون رد، في حين حقق انتصارا كبيرا بالجولة الثانية على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

ويخوض الأهلي لقاء أسوان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر ابراهيم، وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.