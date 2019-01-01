«جنش» يجتمع برئيس الزمالك للاعتذار ونفى التفاوض مع الأهلى

أحدث الأخبار
جنش
يعقد محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع رئيس النادى لتصفية الأجواء، والاعتذار عن خروجه بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخص مستحقاته.
وسوف يقوم جنش خلال الجلسة بالتأكيد على عدم دخوله فى أى مفاوضات مع الأهلى، وأن جلوسه مع محمود كهربا، كان زيارة عادية من الأخير للاطمئنان على إصابته، وليس لأى شىء آخر.
وطلب «ميتشو» من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الفريق خلال الفترة الماضية وأبرز السلبيات التى ظهرت من أجل معالجتها لتفادى تكرارها الفترة المقبلة حيث يسعى «ميتشو» لاستغلال فترة توقف بطولة الدورى فى تصحيح بعض الأمور داخل الفريق، وتجهيز بعض اللاعبين الذين ظهروا دون الفورمة، وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسى والمغربى خالد بوطيب، مع البحث عن حلول لأزمة العقم الهجومى التى واجهت الفريق فى الفترة الأخيرة، وكذلك العمل على تجهيز بعض اللاعبين المصابين الذين غابوا عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.
ويعقد المدير الفنى اجتماعاً مع معاونيه اليوم لوضع برنامج الفريق استعداداً لمواجهة الأهلى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى، ويستقر الجهاز خلال الجلسة على دخول الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل اللقاء من عدمه، ومدى الحاجة لمباراة ودية للحفاظ على فورمة العناصر غير الدولية.
سانت إتيان
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
آينتراخت فرانكفورت
0
:
0
06:00 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
ريال سوسييداد
0
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
خيتافي
برشلونة
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
تورينو
0
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
إنتر ميلان
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
غازي عنتاب سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
بلدية إسطنبول
تشايكور ريزا سبور
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور
حسنية أكادير
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
الدفاع الحسني الجديدي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
الزمالك
0
:
0
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
نادي مصر
سترة
0
:
0
05:15 PMكأس ملك البحرين
الرفاع
مانشستر سيتي
0
:
2
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
آرسنال
1
:
0
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ساوثهامتون
1
:
4
03:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
نيوكاسل يونايتد
0
:
0
05:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
ليل
2
:
2
03:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
رين
0
:
0
05:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
بوروسيا مونشنجلادباخ
5
:
1
01:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
فولفسبورج
1
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
ريال مايوركا
2
:
0
12:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
سيلتا فيجو
1
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
ريال بلد الوليد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
فيورنتينا
1
:
0
12:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
أتلانتا
3
:
1
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
روما
1
:
1
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
بولونيا
2
:
2
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
لاتسيو
أدو دين هاج
0
:
2
12:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
فورتانا سيتارد
4
:
2
02:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
في في في فينلو
فيليم 2 تيلبورج
1
:
1
04:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
سيفاس سبور
3
:
1
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
بشكتاش
2
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
الجيش الملكي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
الجونة
1
:
0
03:00 PMالدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
حرس الحدود
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
طلائع الجيش
0
:
0
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
بيراميدز
البديع
0
:
0
05:15 PMكأس ملك البحرين
نادي التضامن بوري
مدينة عيسى
0
:
0
05:15 PMكأس ملك البحرين
المنامة
المالكية
0
:
2
05:15 PMكأس ملك البحرين
قلالي
تعليقات الفيسبوك