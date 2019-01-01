«جنش» يجتمع برئيس الزمالك للاعتذار ونفى التفاوض مع الأهلى

يعقد محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع رئيس النادى لتصفية الأجواء، والاعتذار عن خروجه بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخص مستحقاته.

وسوف يقوم جنش خلال الجلسة بالتأكيد على عدم دخوله فى أى مفاوضات مع الأهلى، وأن جلوسه مع محمود كهربا، كان زيارة عادية من الأخير للاطمئنان على إصابته، وليس لأى شىء آخر.

وطلب «ميتشو» من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الفريق خلال الفترة الماضية وأبرز السلبيات التى ظهرت من أجل معالجتها لتفادى تكرارها الفترة المقبلة حيث يسعى «ميتشو» لاستغلال فترة توقف بطولة الدورى فى تصحيح بعض الأمور داخل الفريق، وتجهيز بعض اللاعبين الذين ظهروا دون الفورمة، وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسى والمغربى خالد بوطيب، مع البحث عن حلول لأزمة العقم الهجومى التى واجهت الفريق فى الفترة الأخيرة، وكذلك العمل على تجهيز بعض اللاعبين المصابين الذين غابوا عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعقد المدير الفنى اجتماعاً مع معاونيه اليوم لوضع برنامج الفريق استعداداً لمواجهة الأهلى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى، ويستقر الجهاز خلال الجلسة على دخول الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل اللقاء من عدمه، ومدى الحاجة لمباراة ودية للحفاظ على فورمة العناصر غير الدولية.