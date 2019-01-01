عاجل.. نادي مصر يسجل أول أهدافه بالدوري الممتاز في مرمى الزمالك

نجح فريق نادي مصر في تسجيل أول أهدافه في مرمى فريق الزمالك عن طريق عمر حبشي في الدقيقة 47، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز.

ويعتبر تلك الهدف الأول لنادي مصر في الدوري الممتاز، بعدما خاض مباراتين فشل في تسجيل أي هدف خلالهما.

ويختتم الزمالك ونادي مصر اليوم منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو، في تحقيق انتصارين خلال أول جولتين بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بالجولة الأولى، والتغلب على مصر للمقاصة بذات النتيجة في الجولة الثانية، ومن ثم يسعى للفوز على نادي مصر، من أجل حصد العلامة الكاملة والوصول للنقطة التاسعة وتصدر جدول الترتيب قبل فترة توقف الدوري، فيما خسر إف سي مصر مباراة وتعادل في آخرى.

الزمالك يفقد ساسي وحامد أمام نادي مصر

ويفقد الزمالك خلال مواجهة نادي مصر جهود ثنائي الوسط طارق حامد الذي حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة مصر للمقاصة، ومحمود عبد العزيز الذي تعرض لإصابة قوية في نفس المباراة، ومن المنتظر أن يلعب أحمد سيد زيزو كلاعب وسط مدافع لتعويض غياب طارق حامد.

ويواجه الفريق الأبيض أزمة كبيرة في خط الوسط، إذ يفتقد جهود "قلبه النابض" طارق حامد، يغيب محمود عبد العزيز بسبب الإصابة بقطع بالرباط الصليبي، وكذلك محمد حسن بسبب الإصابة، فضلا عن استبعاد فرجاني ساسي، لإراحته، خاصة أن المواجهة القادمة ستكون أمام الأهلي بالجولة الرابعة.