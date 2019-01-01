ميتشو ينفعل على لاعبي الزمالك.. ويرفض تحمل مسؤولية التعادل أمام إف سي مصر

شهدت غرف خلع الملابس الخاصة بنادي الزمالك انفعال شديد من الصربي ميتشو المدير الفني للقلعة البيضاء على لاعبي الفريق، رافضًا تحمل مسؤولية التعادل أمام نادي إف سي مصر وفقدان نقطتين هامتين في الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وتخلف الصربي ميتشو عن المؤتمر الصحفي والذي أعقب مباراة نادي مصر، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين في المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الثالثة من عمر الدوري على ملعب السلام.

ومن المنتظر أن تُطبق عقوبة على ميتشو نظرًا لعدم حضوره المؤتمر الخاص بالمباراة.

الزمالك يفقد أول نقطتين في الدوري بالتعادل أمام نادي مصر

وتعادل فريق الزمالك أمام نادي مصر إيجابيًا 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة على ملعب السلام، في مباراة كانت مُثيرة بين الفريقين.

سجل أهداف المباراة كلًا من أشرف بن شرقي للزمالك في الدقيقة 15 من عمر اىلشوط الأول، فيما سجل عمر حبشي هدف تعادل نادي مصر في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول أيضًا.

بهذه النتيجة فقد الأبيض أولى نقطتين خلال منافسات بطولة الدوري، خاصة وأنه يبحث عن اللقب الـ13 في مسيرته.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة السابعة في المركز الرابع خلف الأهلي وبيراميدز والمقاولون العرب، فيما ارتفع رصيد نادي مصر للنثقطة الثانية في المركزالـ15.

جماهير الزمالك تُهاجم ميتشو واللاعبين بعد التعادل أمام إف سي مصر

وشهدت نهاية مباراة الزمالك ونادي مصر غضب شديد من قبل جماهير نادي الزمالك والتي تواجدت في مدرجات ملعب السلام من أجل مؤازرة الأبيض.

وهاجمت الجماهير الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين لعدم الفوز واستمرار الانتصارات في الدوري من أجل مطاردة الأهلي والذي يتواجد في المركز الأول برصيد 9 نقاط.