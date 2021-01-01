مدرب نادي مصر: الأهلي سبب تعادلنا مع الزمالك

أبدى عبد الناصر محمد، المدير الفني لنادي مصر، سعادته البالغة، بتعادل فريقه أمام نادي الزمالك بهدف لمثله، بالمباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الناصر في تصريحات إذاعية، أن اهتمام نادي الزمالك بمباراة الأهلي، هو سر التعادل أمام الفريق الأبيض في المباراة الأخيرة.

وأشار المدير الفني لنادي مصر، إلى أنه تحدث مع اللاعبين على ضرورة اللعب بطريقة هجومية أمام نادي الزمالك، لافتًا إلى أنه استطاع تحقيق خطته بالكامل.

وتابع: "غياب طارق حامد، لاعب الزمالك، عن المباراة ساعدنا كثيرًا في السيطرة على منطقة وسط الملعب وبناء الهجمات بأريحية".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

الزمالك ينهي ملف الخماسي

اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك من إنهاء ملف تعديل عقود خماسى الفريق محمود جنش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وعبدالله جمعة، خلال الأيام المقبلة، واستغلال فترة توقف الدورى فى التفاوض مع اللاعبين، والوصول معهم لحلول من أجل تفادى الأزمات مرة أخرى، بعد تحدث محمود جنش عن عدم حصوله على مقدم عقده إلى الآن بدون أى أسباب.

وطلب مجلس الإدارة من الشركة الراعية للنادى إرسال المستحقات المتأخرة له، فى الوقت الذى قرر فيه المجلس توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى 300 ألف جنيه على أى لاعب يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن أى أمر يخص الفريق أو المستحقات المالية، معتبراً أنها "الفتنة" التى تشعل الأمور بالفريق، ووعدهم بالحصول على المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلى بالدورى، وطالبهم بالتركيز فى المواجهة المقبلة لتحقيق الفوز بها لتعويض الخسارة من الأحمر فى بطولة السوبر الماضية بثلاثة أهداف دون رد.

كما وعد المجلس المغربى أشرف بن شرقى بصرف باقى مقدم عقده لامتصاص غضب اللاعب الذى نقل لمقربين منه غضبه الشديد من تأخر صرف مستحقاته خاصة أنه لاعب محترف عليه التزامات فى بلده لا يمكن التأخر عنها.