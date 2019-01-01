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عاجل.. فايلر يطلب التعاقد مع كهربا في يناير

04:04 م | الإثنين 07 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
عاجل.. فايلر يطلب التعاقد مع كهربا في يناير

أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي

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منح رينيه فايلر، المدري الفني للنادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، الضوء الأخضر للتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في صفوف أفيش البرتغالي، مشيدا بإمكانياته ومؤكدا أنه سيخدم الفريق مستقبلا.

وقال مصدر لـ"ألوطن سبورت"، إن أمير توفيق عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، عرض خلالها مقاطع  فيديو للاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لإبداء وجهة نظره في التعاقد معه.

وأوضح، أن توفيق عرض خلال الجلسة، أبرز مشاركات كهربا مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، إضافة إلى مقاطع أخرى من احترافه في السعودية والبرتغال.

 

الأهلي يشترط انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك للتعاقد معه

وانتقل محمود عبدالمنعم كهربا للعب في صفوف نادي أفيش البرتغالي مطلع الموشم الجاري بـ"بطاقة مؤقتة"، لحين فصل المحكمة الرياضية الدولية في رفض اتحاد كرة القدم المصري منحه بطاقته الدولية، بعد تأكيد ناديه الزمالك أن اللاعب مرتبط معه بعقد رسمي ولا يحق له الانتقال إلى أي ناد إلا بموافقته.

وارتبط اسم كهربا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال يناير المقبل، مع تحفظ من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، حتى حصول على أوراقه الرسمية من الزمالك، وفض النزاع مع رئيس النادي الأبيض.

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