الزمالك بعد قرار إعادة مباراة جينيراسيون: موافقون ولسنا طرفا في الأزمة من الأساس

أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك ترحيبه بقرار إعادة مواجهة الفريق أمام جينراسيون السنغالي، في إيلب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المجلس أن قرار الإعادة يعد قرارا عادلا إلى حد ما خاصة في ظل الظروف التي مرت به المباراة، وخاصة أن الفريق الأبيض ليس طرف في الأزمة من الأساس، وذهب إلى ملعب برج العرب بناء على خطاب الاتحاد الافريقي بالموافقة على تأجيل المباراة وتغيير الملعب وكان من المفترض أن يتم تأهلنا مباشرة ولكننا لا نفتعل الأزمات مثل الفريق الأخر.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال في إياب دور الـ32 للبطولة، والتي لم تقم في موعدها الأصلي بسبب الفريق السنغالي الذي رفض خوض اللقاء، مع إيقاف رئيس بطل مصر.

ورفض نادي جينيراسيون فوت خوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الزمالك، اعتراضا على نقل المباراة لملعب برج العرب بالإسكندرية مع تقديمها 24 ساعة، بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة، ورغم توجه طاقم حكام اللقاء لملعب برج العرب يرافقهم الزمالك، إلا أن الجانب السنغالي تخلف عن الحضور، لينهي حكم المباراة اللقاء بعد مرور 20 دقيقة.