عاجل.. قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز يصطدم بيانج أفريكانز التنزاني

أوقعت قرعة كأس الكونفدرالية فريق بيراميدز في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني بالدور التمهيدي الثاني، خلال القرعة التي تقام بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وتقام بعد قليل قرعة دوري أبطال أفريقيا، والتي يمثل خلالها مصر كل من أندية الأهلي والزمالك.

وتأهل إلى دور المجموعات 15 فريقا، من 10 دول مختلفة، منها 9 أندية حققت اللقب من قبل، وهو أكبر عدد من حاملي اللقب يظهرون في دور المجموعات سويا لأول مرة في تاريخ البطولة، ومازال هناك مقعد شاغر، سيحسم بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وحال تأهل بطل مصر سيصل عدد من حملوا اللقب من قبل وتأهل لدور المجموعات إلى 10 ناديا.

والمتأهلون الـ 15 هم الأهلي من مصر، ماميلودى صن داونز جنوب أفريقيا، بلاتينيوم (زيمبابوي)، بريمييرو دى أوجستو وبترو أتلتيكو من (أنجولا)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، شبيبة القبائل واتحاد العاصمة من (الجزائر)، مازيمبي وفيتا كلوب من (الكونغو الديمقراطية)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، الهلال (السودان)، الوداد والرجاء من (المغرب)، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يحسم "كاف" المقعد السادس عشر، المتوقف على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وقسمت الأندية الخمسة عشرة إلى 4 تصنيفات، مع حجز مقعد في التصنيف الثاني للفائز من مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

التصنيف الأول: الأهلي المصري، والترجي التونسي حامل اللقب، ومازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي وصيف النسخة الأخيرة.

التصنيف الثاني: الرجاء المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والنجم الساحلي التونسي، وسيكون الزمالك أو جينيراسيون السنغالي هو صاحب المقعد الرابع في هذا التصنيف.

التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة الجزائري، وزيسكو يونايتد الزامبي، وفيتا كلوب الكونغولي، والهلال السوداني.

التصنيف الرابع: يتواجد بريميرو دي أوجوستو وبترو أتلتيكو من أنجولا، وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، وشبيبة القبائل الجزائري.

والأندية التسعة التي حملت اللقب من قبل وتأهلوا إلى دور المجموعات هم، الأهلي المصري، والترجي التونسي، والرجاء المغربي، وصن داونز الجنوب إفريقي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، واتحاد العاصمة الجزائري، ومازيمبي الكونغولي، والنجم الساحلي التونسي، وسيرتفع عدد الأبطال السابقين لدوري الأبطال، إلى 10 فرق في دور المجموعات حال تأهل الزمالك إلى دور المجموعات لو تخطى الفريق السنغالي، في المباراة التي ستقام يوم 24 أكتوبر الجاري.