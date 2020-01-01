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رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: "إحنا اللي عملناك بني آدم.. ما تولع أنت وليفربول"

02:22 ص | الخميس 10 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: "إحنا اللي عملناك بني آدم.. ما تولع أنت وليفربول"

رئيس الزمالك

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هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد تصرفات الأخير، وصوره المنتشر في الفترة الأخيرة مع باسم يوسف. 

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن محمد صلاح هو عبارة عن لاعب منفوخ نسي نفسه، ونسي من كان السبب في شهرته، متابعا: "إحنا اللي عملناك يا صلاح، الشعب المصري اللي عملك". 

رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح 

وتابع: "رايح تتصور مع باسم يوسف ليه، ما تولع انت ولفيربول، مصر هي اللي اديتك الشعبية اللي انت فيها، إحنا اللي عملناك بني آدم، ولا نسيت نفسك". 

وأردف أن تصرفات محمد صلاح الأخيرة غير صحيحة على الإطلاق، والجميع غاضب منه خاصة بعد حذف لقب مصر من تعريفه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي في "تويتر"، و"انستجرام"، وهو ما أثار ضجة كبيرة ضده، ما بين مؤيد ومعارض حول هذا التصرف. 

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للاعب محمد صلاح مع الإعلامي باسم يوسف، والتي أحدثت ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض لتصرفات اللاعب. 

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