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فايلر للاعبي الأهلي: الدوري أهم حاليا.. لا تنشغلوا بأبطال أفريقيا

12:14 م | الخميس 10 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
فايلر للاعبي الأهلي: الدوري أهم حاليا.. لا تنشغلوا بأبطال أفريقيا

فايلر المدير الفني للأهلي

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أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تركيز الفريق منصب حاليا على بطولة الدوري العام، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام.

وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الإفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولابد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدير الفني على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرا إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو إفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أمس، قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

المواجهة الأولى للأهلي أمام بلاتينيوم في تاريخ مشاركاته الأفريقية

وتعد مواجهة الأهلي لفريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي هي الأولى، إذ لم يسبق أن التقا الفريقين من قبل في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، قبل أن يلتقيا يومي 27-28 ديسمبر.وسبق أن واجه الأهلي الفرق من زيمبابوي بواقع 10 مباريات، حقق خلالها الفوز في 8 منها، وتعادل في واحدة وخسر مباراة وحيدة.

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