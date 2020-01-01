الزمالك يعترض على قرار الأمن بلعب مباراة جينيراسيون في ملعب السلام

أبدى رئيس نادي الزمالك، اعتراضه الشديد على قرار الأمن بلعب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام بدون جماهير.

وأوضح رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن النادي اختار لعب المباراة على ستاد القاهرة ثم بتروسبورت وبحضور جماهيري، ليفاجئ مسئولي النادي بأن اللواء سليمان شتا مدير أمن القاهرة قرر لعب المباراة على ملعب السلام بدون جماهير.

وقال رئيس القلعة البيضاء تعليقًا على قرار الأمن: "لا معلش يا سيادة اللواء أنا مش هسمع الكلام، لا أنا مش هلعب في ستاد السلام وجماهيري هتيجي".

رئيس الزمالك للأمن: عيشتونا أزمة من غير لازمة

وواصل رئيس الزمالك حديثه: "أنا مش هاخد 3000 واحد من أعضاء الجمعية العمومية زي ما انتوا عايزين، أنا عايز جماهيري دة ماتش مصيري، انتوا عايزين تطلعوا الزمالك من البطولة".

وأضاف: "أنا مش هفرج عليا العالم وأخسر من الفريق السنغالي ويرجعوا يقولو عليا فاشل، هو انتوا عايزين توصلوني لإيه، انتوا عيشتونا في أزمة من غير لازمة قبل كدة واتسببتوا في إعادة المباراة".

وتابع: "بالطريقة دي إحنا نلغي كرة القدم ونقضيها رحلات وقعدات، لو سمحتوا ماتدخلوش في شغلي، ماعنديش الرفاهية دي في الوقت القادم".