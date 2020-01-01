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إيهاب الخطيب: كهربا إلى الأهلي في يناير.. وأفيش لديه الحق في بيعه

03:12 ص | السبت 12 أكتوبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
إيهاب الخطيب: كهربا إلى الأهلي في يناير.. وأفيش لديه الحق في بيعه

إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن

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أكد الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن، أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك السابق والمحترف في صفوف أفيش البرتغالي سينتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد أن اللاعب لن ينتقل إلى صفوف الأهلي وأن لديه العديد من المفاجآت بشأن هذا الأمر سيفصح عنها خلال الفترة المقبلة.  

وقال "الخطيب"، خلال استضافته في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، "محمود عبد المنعم كهربا موجود في الأهلي في شهر يناير الجاي آخر كلام.. بس حتة أن لا يحق لكهربا ألا يتواجد داخل الأهلي في يناير مش مظبوطة". 

إيهاب الخطيب: أفيش لديه الحق في بيع كهربا.. واللاعب في الأهلي في يناير 

وأضاف أن نادي أفيش البرتغالي لديه الحق في بيع اللاعب أو خروجه للإعارة مادامت القضية متداولة ولم يصدر بها أي حكم، وعند صدور الحكم النهائي يتم دفع الغرامة عن اللاعب. 

وشدد على أن كهربا سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، وليس في نهاية الموسم مثلما يُثار في الأونة الأخيرة. 

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