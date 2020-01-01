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أزمة في استقدام طاقم أوروبي لمباراة القمة.. والغندور يكشف السبب

03:30 م | السبت 12 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
أزمة في استقدام طاقم أوروبي لمباراة القمة.. والغندور يكشف السبب

الأهلي والزمالك

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تواجه لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، أزمة في استقدام طاقم تحكيم عالمي، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "نرغب في استقدام حكم مميز وعالمي، لكننا نواجه أزمة في إقامة مباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد، وكنت أتمنى إقامة لقاء القمة يوم الإثنين بدلاً من السبت، لكي نتمكن من الاستعانة بطاقم تحكيم على أعلى مستوى".

الأهلي يحتل صدارة الدوري 

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد بالجولة الأولى، والتغلب على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة بالجولة الثانية، والفوز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف بالجولة الثالثة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد بالجولة الأولى، والتغلب على مصر للمقاصة بهدف دون رد بالجولة الثانية، والتعادل مع نادي مصر بهدف لمثله بالجولة الثالثة.

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