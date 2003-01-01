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عاجل.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بمواجهة جينيراسيون على استاد السلام

08:15 م | السبت 12 أكتوبر 2019
كتب: محمد الصايغ
عاجل.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بمواجهة جينيراسيون على استاد السلام

مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، يخطره بمواجهة فريق جينيراسيون على استاد السلام.

ويلتقي نادي الزمالك أمام جينيراسيون يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر حضور 5000 مشجع في المباراة المقبلة، المقرر إقامتها ما بين الزمالك والفريق السنغالي، خلال الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعد الأزمة الأخيرة التي رفض فيها الفريق السنغالي، فكرة خوض المباراة بعد نقلها إلى استاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت.

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادًا للقمة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدئها بجيمانيزيوم النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

ويهدف الجهاز الفني لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى معدل من حيث الجاهزية استعدادًا للفترة المقبلة، كما أدى اللاعبين فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.

وحرص "ميتشو"، على الإشراف بنفسه على كل هذه الفقرات.

كما انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية، وجاء ذلك عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي، الذي كان يؤديه خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة الجهاز الطبي، لتجهيزه بشكل كامل.

ويؤدي اللاعب التدريبات بشكل طبيعي وقوي برفقة زملائه، استعدادا للمواجهات المقبلة، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.

 ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام، حيث يتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد تسع نقاط.

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