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صلاح محسن ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا

07:56 م | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
صلاح محسن ومصطفى محمد يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا

المنتخب الأوليمبي

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب تشكيلة الفريق لمواجهة جنوب أفريقيا الودية، والمقرر إقامتها بعد قليل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة.

وتجمع تلك المواجهة كلا المنتخبين في إطار استعداداتهما لخوض غمار منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والمقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى والعشرين من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. 

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي على النحو التالي:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

أسامة جلال، ومحمد عبدالسلام، ومحمد صادق، وأحمد فتوح في خط الوسط.

أكرم توفيق، وعمار حمدي، ورمضان صبحي، وعبدالرحمن مجدي في خط الوسط.

مصطفى محمد، وصلاح محسن في خط الهجوم.

وتعد تلك هي المواجهة الودية الثانية التي يخوضها المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الجنوب أفريقي، وذلك عقب الودية الأولى التي جمعت المنتخبين، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وطالب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لاعبيه بضبط النفس، وعدم الاعتراض على قرارات التحكيم خلال ودية جنوب أفريقيا الثانية، حتى لا يتكرر سيناريو الودية الأولى، والنتي شهدت أحداثاً درامية بكل المقاييس كان بدايتها طرد محمد صادق، لاعب منتخب مصر، وبعدها تعرض لاعبون من جنوب أفريقيا للطرد أحدهما باكامانى لاعب الأهلى السابق واحتسب حكم اللقاء محمد معروف ركلتى جزاء لمنتخب جنوب أفريقيا سجل من خلالها الفريق المنافس هدف التعادل، فيما أهدر صغار "البفانا بافانا" الركلة الثانية.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 عن وقوع المنتخب الأوليمبي فى المجموعة الأولى من البطولة رفقة منتخبات غانا والكاميرون ومالى، وتأتى تلك الودية بعد أقل من 48 ساعة من الودية الأولى التى استضافها ملعب الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث أقيمت تلك المباراة على ثلاثة أشواط وكانت مدة كل شوط نصف ساعة وتقدم أحمد ياسر ريان للفراعنة فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول وتعادل جنوب أفريقيا من ركلة جزاء.

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