بالصور.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا

اختتم المنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري تدريباته مساء اليوم، الأحد على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة بتسوانا الودية.

ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره البتسواني في السابعة من مساء الاثنين على استاد برج العرب في مواجهة دولية ودية استعدادا لبدء مشوار التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل.

وجاء المران الأخير للمنتخب خفيفا وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لحجز مكان أساسي في التشكيل الخاص بالمباراة.

التاريخ ينحاز إلى منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا

يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الدولي إبراهيم نور الدين.

اللقاء يعد الأول للمنتخب الوطني منذ لقاء جنوب أفريقيا في ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في السادس من يوليو الماضي التي خسرها (0 – 1) في ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.

ويستعد "الفراعنة" لبداية مسيرتهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 33 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2021 بمواجهتي كينيا وجزر القمر في 14 و18 نوفمبر القادم بالجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب توجو.

أما منتخب بوتسوانا فيستعد لخوض التصفيات ذاتها بمواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى خلال شهر نوفمبر بالمجموعة الثامنة التي تضم كذلك منتخب الجزائر (حامل اللقب) ومنتخب زامبيا بطل نسخة 2012.

اللقاء سيكون فرصة لـ حسام البدري لوضع تصوره للتشكيل الأساسي الذي يخوض به تصفيات الكان ومعها تصفيات كأس العالم التي تقام في قطر عام 2022.تاريخياً يحمل هذا اللقاء الرقم 6 في سجل مواجهات المنتخبين التي بدأت قبل ستة عشر عاماً وشهدت تفوق واضح للمنتخب الوطني بفوزه في 3 لقاءات وتعادله مرتين وتسجيله 6 أهداف مقابل هدف وحيد في شباكه.