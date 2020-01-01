بالفيديو والصور.. منتخب مصر يهزم بوتسوانا بشق الأنفس في أول اختبار للبدري

حقق المنتخب الوطني فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على ضيفة بوتسوانا بهدف نظيف، وذلك في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين على ملعب برج العرب، وسط آداءً فنيًا باهتًا ومخيبًا للاعبي الفراعنة.

وتأتي تلك المواجهة الودية، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2021.

وأحرز هدف المنتخب الوطني الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 73.

وجاء الهدف، بعدما أرسل مدافع المنتخب الوطني محمود علاء تمريرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى حمدي فتحي والذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك الضيوف البوتسوانية.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني، الذي اختاره حسام البدري المدير الفني للفريق، لخوض المباراة، على النحو التالي:

كوكا يقود هجوم منتخب مصر أمام بوتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، أحمد حجازي، محمود علاء، أحمد فتحي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، حسين الشحات.

منتخب مصر يواجه كينيا في أول اختباراته الرسمية تحت قيادة البدري

يذكر أنه من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كينيا في أول اختباراته الرسمية، تحت قيادة مديره الفني حسام البدري أمام كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في المجموعة التي تضم منتخبات مصر، توجو، كينيا، جرز القمر.

وحرص حسام البدري على تجربة أكثر من لاعب جديد شاركوا للمرة الأولى في مباراة بقميص الفراعنة على رأسهم عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، وحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والذي أحرز هدفه الأول بقميص المنتخب الوطني اليوم في أول مشاركه له مع الفريق، هذا بالإضافة إلى حسام حسن مهاجم سموحة.