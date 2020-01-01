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عاجل.. مصدر أمني: ندرس تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

11:00 م | الإثنين 14 أكتوبر 2019
كتب: محمد بركات
عاجل.. مصدر أمني: ندرس تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

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قال مصدر أمني، في تصريحات لـ"الوطن"، إن أجهزة الأمن تدرس تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وأفاد المصدر أن القرار بإقامة المباراة من عدمه مازال معلقا حتى دراسة الأمر ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.

وأضاف المصدر الأمني أنه جاري التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا وديًا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

كما خاض نادي الزمالك مباراة ودية أمام المنيا، وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي.

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