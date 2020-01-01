أحمد الشناوي مهدد بالاستبعاد من المنتخب بسبب ادعاء الإصابة

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، باستمرار غياب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عن معسكر نوفمبر المقبل، بعد تأكد جهاز المنتخب أن اللاعب لم يكن مصابا مؤخرا وأنه قام بحجز تذاكر طيران وسافرإلى دبى لمدة أربعة أيام، وأنه أدعى الإصابة للغياب عن مواجهة ودية بوتسوانا، ومن ثم سيكون عقاب اللاعب باستبعاده من المعسكر القادم.

وفاز منتخب مصر على بوتسوانا بهدف دون رد، خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس الاثنين، وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى في التشكيل الأساسي لودية بوتسوانا، وحل بدلا منه محمد عواد حارس الزمالك بالشوط الثاني، ولم يشارك الحارس الثالث محمد بسام حارس طلائع الجيش في أي جزء من اللقاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر بالجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بالمباراتين المقرر لهما بالرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر المقبل.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أكد عقب المباراة: "خرجنا بعدة مكاسب كبيرة من هذا المعسكر، سواء من جهة الانطباع الجيد عن المعسكر الأول لنا، أو مباراة بوتسوانا، والتي تعد اختبارًا هامًا قبل مباراة كينيا، قمت بإشراك العديد من اللاعبين أمام بوتسوانا، منهم من شارك رفقة المنتخب كثيرًا، بينما يتواجد عدد أخر ينضم لأول مرة، كما أننا نفتقد عدد من اللاعبين سيكونوا معنا في معسكر نوفمبر مثل محمد صلاح وعمرو السولية".

كما دافع البدري عن مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا، مشددا على أنه سيتطور مع تتابع المباريات، كما اعترف بوجود العديد من القصور في الناحية الهجومية للفراعنة، وأنه سيعمل على علاجها خلال المرحلة المقبلة.