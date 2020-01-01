الجبلاية لـ الأهلي: ننتظر القرار الأخير بشأن القمة.. ولم يُحدد ملعب المباراة حتى الآن

حرص مسؤولو النادي الأهلي على الاتصال بوليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل الاستفسار عن حقيقة تلقي الاتحاد خطابًا يُفيد بتأجيل لقاء الفريق أمام الزمالك.

وأكد مسؤولو الأهلي، أن "العطار"، أفاد بإقامة المباراة في موعدها، يوم السبت المقبل حتى الآن، ولكن لم يتم تحديد ملعب المباراة، خاصة وأن الاتحاد يرغب في إقامتها على استاد القاهرة، والأمن يرغب فى نقلها لبرج العرب.

وأكد العطار لمسئولي الأهلي، أن اتحاد الكرة ينتظر قرار الأمن بشأن التأكيد بشكل رسمي على إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها ليتم إخطار الناديين.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مصدر أمني: ندرس تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وكان مصدر أمني، قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن أجهزة الأمن تدرس تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وأفاد المصدر أن القرار بإقامة المباراة من عدمه مازال معلقًا حتى دراسة الأمر ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.

وأضاف المصدر الأمني، أنه جاري حاليًا التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.