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اختبار طبي أخير لـ شيكابالا لتحديد مصيره من مواجهة الأهلي

05:26 م | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
كتب: محمد خيري
اختبار طبي أخير لـ شيكابالا لتحديد مصيره من مواجهة الأهلي

شيكابالا لاعب فريق الزمالك

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يخوض محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم اختبار طبي أخير لتحديد مصيره من المشاركة في مواجهة الأهلي المقبلة عقب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مصر المقاصة الماضية بشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري العام ولم يتم تحديد ملعب المواجهة إلى الأن.

وخاض "شيكابالا" تدريبات تأهيلية منذ مواجهة المقاصة في "الجيم" على أن يتم يحدد الطبيب خلال مران اليوم دخوله التدريبات الجماعية من عدمه من أجل المشاركة في المواجهة المقبلة أمام الأهلي.

اتحاد الكرة يطالب الأمن باختيار ملعب برج العرب لمباراة القمة

في سياق آخر، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة للدوري، وبحضور جماهيري بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن، قائلا: "طلبنا إقامة المباراة في برج العرب بعد موافقة الأهلي والزمالك وفي انتظار موافقة الجهات الأمنية حتى يتم تحديد مصير اللقاء بشكل نهائي".

وترددت أنباء عن رفض الأمن إقامة مباراة القمة باستاد القاهرة كما كان محددا لها بحضور الجمهور، ومن ثم اقترح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، حتى يقام في موعده وينقذه من شبح التأجيل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

 

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