الزمالك يُنهي أزمات لاعبيه ويعدل عقود خماسي الفريق

حصل مجلس إدارة نادى الزمالك على جزء من مستحقاته لدى الشركة الراعية، ويسعى لصرفها على اللاعبين قبل مواجهة القمة، للخروج من أزمة شكوى معظمهم من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية خلال الفترة الأخيرة، واعتراض بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعى من تأخر النادى فى صرفها.

فى السياق نفسه، بدأ مجلس إدارة النادى فى تعديل عقود الخماسى محمود جنش وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى، بما يتناسب مع ما قدموه للفريق خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر عقد رئيس النادى، جلسة منفردة مع كل لاعب لمعرفة طلباته الخاصة فى عقده الجديد من الناحية المالية.

وعلى صعيد آخر، عقد الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، جلسة مع جميع اللاعبين عقب اكتمال الصفوف وانضمام جميع الدوليين لتدريبات الفريق عقب المشاركة مع المنتخبات المختلفة، وطالبهم بالتركيز الشديد من أجل إسعاد الزملكاوية وتعويض خسارة مباراة السوبر الماضية.

وحذّر المدير الفنى، اللاعبين من الأخطاء التى دائماً ما يستغلها الفريق المنافس مثلما حدث فى القمة الأخيرة، مؤكداً لهم أن الفريق خسر المواجهة بسبب أخطاء ساذجة، وأنه حين تم التركيز فى الشوط الثانى تحسّن الأداء بشكل كبير ونجح فى العودة للمباراة، وكاد أن يحرز التعادل.

وأشاد ميتشو باللاعب مصطفى فتحى وعودته القوية وتركيزه الكبير فى الملعب، مؤكداً أن لديه موهبة كبيرة، وطالبه بعدم الاستعجال فى العودة للمباريات.

عبدالعزيز يحصل على تأشيرة السفر إلى ألمانيا خلال أيام للخضوع لجراحة الرباط الصليبى

من ناحية أخرى، حصل محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق على تأشيرة السفر إلى ألمانيا خلال أيام، للخضوع لجراحة الرباط الصليبى الداخلى والخارجى، بعد تعرّضه للإصابة فى مواجهة مصر للمقاصة الماضية وتقرر غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن تسعة أشهر.

من جانبه، عقد عصام مرعى المدرب العام جلسة معنوية مع التونسى فرجانى ساسى لمناقشة بعض الأمور التى تعرّض لها خلال الفترة الماضية وطالبه "مرعى" بعدم التأثر بكل ما يقال حوله نهائياً، حيث أكد اللاعب خلال الجلسة، أنه يبذل كل ما بوسعه خلال المباريات، ولم يفكر لحظة فى ترك النادى كما ردد البعض خلال الفترة الأخيرة.

وبعيداً عن ذلك، فإن من المنتظر وصول بعثة فريق جينيراسيون السنغالى إلى القاهرة يوم 20 من الشهر الحالى، استعداداً لمواجهة الزمالك فى إياب دور الـ٣٢ لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام، وسط حضور 5000 مشجع، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"عصام مرعي بإعادة المباراة بعد الأزمة الأخيرة، التى نشبت بين الفريقين، وتمسك الفريق السنغالى بعدم تعديل موعد وملعب المباراة.