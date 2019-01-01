عاجل.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء القمة رسميا

أعلن اتحاد الكرة المصري رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري، وفقًا لتعليمات أمنية.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع "فيس بوك" عن تأجيل لقاء القمة، على أن يتغير موعده من يوم السبت إلى يوم آخر يتم تحديده لاحقًا.

وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".