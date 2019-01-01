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الأهلي يرد على لاسارتي بشأن حفل الدوري: دعوناك ولم تحضر

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لاسارتي: أنا من قاد الأهلي للتتويج بالدوري.. ولم يدعوني لحفل تسليم الدرع

10:54 م | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
لاسارتي: أنا من قاد الأهلي للتتويج بالدوري.. ولم يدعوني لحفل تسليم الدرع

لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي

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قال مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه لم يتلق دعوة من النادي الأحمر لحضور حفل تسلم درع الدوري.

وأقام الأهلي حفلًا كبيرًا يوم الخميس الماضي، في أحد فنادق القاهرة، تسلم خلاله درع الدوري عن الموسم الماضي.

وأكد لاسارتي في تصريحات له بإذاعة "لاس فوسيز ديل فوتبول" الأوروجوايائية قائلًا: "تفاجأت من عدم دعوة الأهلي من أجل الاحتفال بلقب الدوري، الذي فزنا به، وكان يجب على مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب دعوتي لتلك الحفلة".

وأضاف: "لقد أقاموا احتفالا ولم يتحدثوا لدعوتنا مطلقًا أو يدعوني لحضور الحفل، فأنا من قمت بقيادة الفريق للتويج بلقب الدوري".

وقاد لاسارتي الأهلي في 30 مباراة فاز في 22 لقاء وتعادل في ثلاثة وهُزم في خمسة، قبل أن يرحل بعد هزيمته أمام بيراميدز في كأس مصر بهدف دون رد، ليتعاقد الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر لخلافة لاسارتي.

الخطيب في احتفالية الدوري: تعرضنا للإساءات والتجاوزات.. وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري، خاصة أن الموسم كان صعبًا منذ البداية، بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.

وقال "الخطيب"، في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير انفسهم".

وأضاف: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها وأطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأولمبية".

وأشار محمود الخطيب، إلى أن الأهلي أغلق صفحة الموسم الماضي، وأنه يفكر حاليًا في كيفية الفوز والاحتفاظ بالبطولات القادمة.

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