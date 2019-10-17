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منتخب سويسرا يهدد استمرار فايلر مع الأهلي

03:59 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير ومحمد السيسي
منتخب سويسرا يهدد استمرار فايلر مع الأهلي

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برز اسم رينيه فايلر المدير الفني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، ضمن قائمة مرشحين لتدريب منتخب بلاده سويسرا، مؤخرا، بعد بدايته الناجحة مع بطل الدوري المصري في الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة "بليك" السويسرية، إن فايلر ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب السويسري، خلفًا للمدير الفني الحالي فالديمير بيتكوفيتش، بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ تحت قيادة الأخير، وتحديدا خلال تصفيات يورو 2020.

وأكدت الصحيفة، أن نتائج فايلر الرائعة مع الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية، فضلا عن سيرته الذاتية الجيدة، ساهمت في طرح اسمح كحد أهم المرشحين لقيادة المنتخب السويسري.

فايلر يحقق العلامة الكاملة مع الأهلي

وتولي فايلر تدريب الأهلي في الأول من سبتمبر الماضي، وقاد المارد الأحمر في 6 مباريات، فاز بها جميعًا، الأولي كانت أمام فريق كانو سبورت الغيني في دوري أبطال أفريقيا بذهاب دور الـ32 من بطولة أفريقيا، والزمالك في السوبر المحلي ثم كانو سبورت في موقعة العودة، وثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

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