يبحث عن عرض خارجي.. صالح جمعة: "اللعب للزمالك مستحيل"

رفض صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فكرة الانتقال لنادى الزمالك، حيث تلقى اللاعب مفاوضات من بعض مسئولى القلعة البيضاء، إلا أنه رفض واعتبر ذلك من المستحيلات، على حد وصفه، وأنه يركز تلك الفترة مع النادى الأهلى من أجل العودة من جديد إلى تشكيل الفريق الأحمر.

وتحسباً لعدم الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلى، طلب اللاعب من وكيله عبدالرحمن مجدى، البحث له عن عرض أوروبى للرحيل عن القلعة الحمراء حال استمرار تجاهله من قبل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، حيث خرج "جمعة" من حسابات "فايلر" نهائيًا فى الوقت الراهن بمبرر عدم التزامه فى الفترة الأخيرة، وتغيبه عن التدريبات لمدة يومين فى الأسابيع الماضية، اعتراضاً على قرارات الجهاز الفنى باستبعاده من المباريات.

على جانب آخر، كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأحمر، آخر تطورات إصابة الثنائى وليد أزارو وحسين الشحات، لاعبى الفريق، مؤكداً أن "أزارو" كان يعانى من الإجهاد بعد المشاركة أساسياً أمام الإعلاميين، إلا أنه شارك فى المران الجماعى بعدها دون مشكلة، وأن حسين الشحات تعرض لكدمة فى الوجه من رمضان صبحى وتسببت له فى ارتجاج بسيط لكنه خضع لفحص طبى وواصل المران وبات جاهزاً تماماً للمباريات.

فى سياق آخر، يواصل الفريق تدريباته اليوم الجمعة وشهد مران أمس تركيزاً شديداً من المدير الفنى على التسديدات من مختلف زوايا الملعب ومن مسافات مختلفة، بعدما لاحظ عدم استخدام ذلك خلال المباريات.

الأهلي يرفض خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل مواجهة الزمالك

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أصدر بياناً رسمياً يؤكد فيه احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة التى كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى ذات البيان وبشكل قاطع استغلال التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية على حد وصفه.

وأعلن المجلس رفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها، على أن يحقق الموعد الجديد للمباراة كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين فى ظل المشاركات المحلية والأفريقية، وشدد المجلس على أن ذلك تم بعد دراسة الموقف من جميع جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة وحرصاً على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة.

وقال المجلس فى بيانه: "النادى الأهلى يحترم تماماً الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى فى الموسم الماضى".