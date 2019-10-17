عاجل.. اتحاد الكرة يرسل خطاب الأهلي للجهات الأمنية

أرسل اتحاد الكرة بيان النادي الأهلي إلى الجهات الأمنية، من أجل الرد على مجلس إدارة النادي الأحمر وعلى باقي الأندية، التي أعلنت تضامنها مع القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: "ننتظر القرار النهائي للأمن للرد على بيان الأهلي خاصة وأن اتحاد الكرة لم يكن له دورًا في تأجيل مباراة القمة".

الأهلي يُخطر الجبلاية رسميًا بعدم خوضه أي مباريات بالدوري قبل مواجهة الزمالك

وكان النادي الأهلي، قد أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء اليوم الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بعدم خوض أي مباريات في بطولة الدوري، قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري، والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواع أمنية.

وجاء بيان الأهلي، الذي أصدره بشأن هذا الأمر، على النحو التالي:

"النادي الأهلي يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية، وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة، وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة".

وأضاف البيان: "أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة، لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، وهو الملعب، الذي كان شاهدًا، ولا يزال على كفاءة الأمن المصري، عندما نجح في تأمين العديد من المباريات، التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير، ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره"