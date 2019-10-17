عاجل.. كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مكان إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي، خاصة بعدما نجح الترجي في حصد دوري أبطال أفريقيا والزمالك للكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "من المعروف أن الاتحاد الأفريقي يمتلك عقدًا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك".

وتابع: "ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسؤولين في قطر لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين كاف والمسؤولين في قطر".

يذكر أن السوبر الأفريقي العام الماضي أقيم في قطر بين الترجي والرجاء المغربي، ونجح الرجاء في الفوز على بطل تونس بهدفين مقابل هدف وحيد.

رئيس الزمالك يعلن الانسحاب من السوبر الأفريقي حال إقامته في قطر

وكان رئيس الزمالك أعلن في وقت السابق انسحاب الفريق من المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان من المقرر إقامتها أحد أيام 16، أو 17، أو 18 سبتمبر الماضي، وتم تأجيله إلى وقت آخر لاحق وفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال رئيس الزمالك خلال فيديو تم بثه في برنامج الزمالك: "لو تم إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر مش هروح لو وقفوا على دماغهم، لو الفريق هينزل درجة تاسعة".

وتابع: "الزمالك نادي الوطنية والكرامة، لن يخوض نهائي كأس السوبر الأفريقي في قطر، وده تحذير لبعض الأشخاص في الاتحاد الأفريقي من دلوقتي".