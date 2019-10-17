أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس "كاف" في حضور "أبو ريدة" بشأن المقر الجديد

مبابي وكافاني على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

ديسابر: التعادل أمام سموحة نتيجة غير مرضية لنا

بالصور.. نادي الصيد يكرم المتفوقين في الثانوية العامة

عاجل.. كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

10:12 م | الخميس 17 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

فريق الزمالك

أخبار متعلقة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مكان إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي، خاصة بعدما نجح الترجي في حصد دوري أبطال أفريقيا والزمالك للكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات ونائب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "من المعروف أن الاتحاد الأفريقي يمتلك عقدًا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك".

وتابع: "ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسؤولين في قطر لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين كاف والمسؤولين في قطر".

يذكر أن السوبر الأفريقي العام الماضي أقيم في قطر بين الترجي والرجاء المغربي، ونجح الرجاء في الفوز على بطل تونس بهدفين مقابل هدف وحيد.

رئيس الزمالك يعلن الانسحاب من السوبر الأفريقي حال إقامته في قطر

وكان رئيس الزمالك أعلن في وقت السابق انسحاب الفريق من المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي كان من المقرر إقامتها أحد أيام 16، أو 17، أو 18 سبتمبر الماضي، وتم تأجيله إلى وقت آخر لاحق وفقًا لبيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال رئيس الزمالك خلال فيديو تم بثه في برنامج الزمالك: "لو تم إقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر مش هروح لو وقفوا على دماغهم، لو الفريق هينزل درجة تاسعة".

وتابع: "الزمالك نادي الوطنية والكرامة، لن يخوض نهائي كأس السوبر الأفريقي في قطر، وده تحذير لبعض الأشخاص في الاتحاد الأفريقي من دلوقتي".

 

أخبار قد تعجبك

الأهلى يبحث عن ودية لتعويض القمة بعد قرار تأجيلها

استطلاع رأى

  • نادي مصر

    نادي مصر

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الجونة

    الجونة

  • إنبي

    إنبي

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • المصري

    المصري

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • سموحة

    سموحة

الأكثر قراءة

مشادة في اتحاد الكرة.. والجنايني لـ"عبد الله": انت بتسرب الأخبار وأنا مش هسكت

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء القمة رسميا

عاجل.. رمضان صبحي يتسبب في إصابة حسين الشحات.. وغياب طبيب الأهلي
اتحاد الكرة يطالب الأندية بعدم إثارة الأزمات ويشدد على انتظام الدورى