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الزمالك يتظلم على قرار "كاف" بإقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر

03:38 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019
كتب: محمد خيري
الزمالك يتظلم على قرار "كاف" بإقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر

فريق الزمالك

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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم تظلم رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من قراره بإقامة مباراة السوبر الأفريقي والتي يعدج طرفها الثاني مع الترجي التونسي في قطر.

وقال مصدر داخل القلعة البيضاء لـ"الوطن سبورت"، إنه من المتوقع أن يتخذ النادي قراررسميا في هذا الشأن مساء اليوم، بعد حديث بعض أعضاء "كاف" على اتفاق يقضي بإقامة مباراة السوبر الأفريقي في قطر، وفقا للعقد المبرم بين الدوحة والاتحاد  لمدة 3 مواسم، أقيمت بموجبه نسخة الموسم الماضي بين الترجي والرجاء المغربي.

وأكد، أن بطل الكونفدرالية الأفريقية سيطالب من خلال هذا "تظلمه" بنقل المباراة إلى بلد آخر، بسبب الخلافات بين مصر وقطر مؤخرا.

كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي في قطر

وقال شيهو ديكو، عضو لجنة المسابقات بـ"كاف"، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، في وقت سابق: "من المعروف أن الاتحاد الأفريقي يمتلك عقدا مع قطر لإقامة السوبر الأفريقي لمدة 3 مواسم هناك، ننتظر فقط الموافقة على التاريخ وتوقيت المباراة من المسؤولين في الدوحة، لأجل إقامة السوبر بين الزمالك والترجي هناك، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين".

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