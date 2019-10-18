عودة مصطفى فتحي واستبعاد شيكابالا.. 20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المقاولون العرب المقرر له مساء غدا السبت في اللقاء المقدم من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكريم بامبو وإسلام جابر ومصطفى فتحي وإمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد وخالد بوطيب

استبعاد 8 من قائمة الفريق الأبيض

ويغيب عن الفريق كل من محمود شيكابالا ومحمد عبد الغني ومحمد أبوجبل وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر لاسباب فنية.