كاف ينعش خزينة الأهلي بـ11 مليون جنيه

أحدث الأخبار
شعار النادي الأهلي
انتعشت خزينة النادي الأهلي بحوالي 11 مليون جنيه مصري عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عن طريق قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.
وقال عماد حلمي، المدير المالي بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن النادي تسلم منذ حوالي 10 أيام، مكافأة وصول الفريق إلى دور الربع نهائي للنسخة السابقة.
ويمنح كاف الفرق الـ8 الخاسرة من دور الربع نهائي، 650 ألف دولار لكل فريق، ما يقدر بحوالي 11 مليون جنيه مصري، وذلك قيمة تخطي دور المجموعات والتأهل إلى دور ربع النهائي.
وكان الأهلي ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز بهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث خسر الأهلي لقاء الذهاب بخماسية بينما فاز بلقاء الإياب بهدف وحيد، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي في المجموعة الثانية برفقة كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي خلال مجريات القرعة التي أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتأهل إلى دور المجموعات 15 فريقا، من 10 دول مختلفة، منها 9 أندية حققت اللقب من قبل، وهو أكبر عدد من حاملي اللقب يظهرون في دور المجموعات سويا لأول مرة في تاريخ البطولة، ومازال هناك مقعد شاغر، سيحسم بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وحال تأهل بطل مصر سيصل عدد من حملوا اللقب من قبل وتأهل لدور المجموعات إلى 10 ناديا.
نيس
1
:
4
08:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
آينتراخت فرانكفورت
3
:
0
08:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
غرناطة
1
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
العدالة
3
:
5
04:50 PMالدوري السعودى الممتاز
الفتح
الهلال
3
:
0
05:05 PMالدوري السعودى الممتاز
ضمك
اهلى جدة
3
:
1
07:00 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
جالاتا سراي
3
:
2
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور
الظفراء
1
:
0
04:30 PMدوري الخليج العربي
عجمان
إتحاد كلباء
1
:
0
07:00 PMدوري الخليج العربي
الفجيرة
الاتحاد السكندري
1
:
1
05:30 PMالدوري المصري الممتاز
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
:
1
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
اليرموك
2
:
2
04:45 PMدوري VIVA الكويت
النصر
الشباب
1
:
1
07:00 PMدوري VIVA الكويت
العربي
صحم
2
:
1
03:00 PMدوري المحترفين العماني
العروبة
النصر
3
:
2
03:15 PMدوري المحترفين العماني
فنجاء
السيب
2
:
2
04:15 PMدوري المحترفين العماني
بهلاء
الرستاق
0
:
0
05:15 PMدوري المحترفين العماني
نادي عمان
مسقط
3
:
2
05:15 PMدوري المحترفين العماني
مرباط
صحار
1
:
0
05:45 PMدوري المحترفين العماني
النهضة
ظفار
4
:
0
06:00 PMدوري المحترفين العماني
السويق
تعليقات الفيسبوك