كاف ينعش خزينة الأهلي بـ11 مليون جنيه

انتعشت خزينة النادي الأهلي بحوالي 11 مليون جنيه مصري عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عن طريق قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.

وقال عماد حلمي، المدير المالي بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن النادي تسلم منذ حوالي 10 أيام، مكافأة وصول الفريق إلى دور الربع نهائي للنسخة السابقة.

ويمنح كاف الفرق الـ8 الخاسرة من دور الربع نهائي، 650 ألف دولار لكل فريق، ما يقدر بحوالي 11 مليون جنيه مصري، وذلك قيمة تخطي دور المجموعات والتأهل إلى دور ربع النهائي.

وكان الأهلي ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز بهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث خسر الأهلي لقاء الذهاب بخماسية بينما فاز بلقاء الإياب بهدف وحيد، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرعة دوري الأبطال.. الأهلي يصطدم بالنجم الساحلي والهلال وبلاتنيوم

أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي في المجموعة الثانية برفقة كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي خلال مجريات القرعة التي أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأهل إلى دور المجموعات 15 فريقا، من 10 دول مختلفة، منها 9 أندية حققت اللقب من قبل، وهو أكبر عدد من حاملي اللقب يظهرون في دور المجموعات سويا لأول مرة في تاريخ البطولة، ومازال هناك مقعد شاغر، سيحسم بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وحال تأهل بطل مصر سيصل عدد من حملوا اللقب من قبل وتأهل لدور المجموعات إلى 10 ناديا.