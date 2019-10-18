أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. في ليلة عودة مبابي وتألق دي ماريا.. سان جيرمان يفترس نيس برباعية

أمل مبدي: سعيدة بإنجازات اتحاد الإعاقات الذهنية في بطولة العالم بأستراليا

فرانكفورت يكرم وفادة باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة

شيكابالا يقدم واجب العزاء في الطفل الزملكاوي أدهم الكيكي

كاف ينعش خزينة الأهلي بـ11 مليون جنيه

09:24 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
كاف ينعش خزينة الأهلي بـ11 مليون جنيه

شعار النادي الأهلي

أخبار متعلقة

انتعشت خزينة النادي الأهلي بحوالي 11 مليون جنيه مصري عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك عن طريق قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.

وقال عماد حلمي، المدير المالي بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن النادي تسلم منذ حوالي 10 أيام، مكافأة وصول الفريق إلى دور الربع نهائي للنسخة السابقة.

ويمنح كاف الفرق الـ8 الخاسرة من دور الربع نهائي، 650 ألف دولار لكل فريق، ما يقدر بحوالي 11 مليون جنيه مصري، وذلك قيمة تخطي دور المجموعات والتأهل إلى دور ربع النهائي.

وكان الأهلي ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز بهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث خسر الأهلي لقاء الذهاب بخماسية بينما فاز بلقاء الإياب بهدف وحيد، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرعة دوري الأبطال.. الأهلي يصطدم بالنجم الساحلي والهلال وبلاتنيوم

أوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي في المجموعة الثانية برفقة كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي خلال مجريات القرعة التي أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأهل إلى دور المجموعات 15 فريقا، من 10 دول مختلفة، منها 9 أندية حققت اللقب من قبل، وهو أكبر عدد من حاملي اللقب يظهرون في دور المجموعات سويا لأول مرة في تاريخ البطولة، ومازال هناك مقعد شاغر، سيحسم بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وحال تأهل بطل مصر سيصل عدد من حملوا اللقب من قبل وتأهل لدور المجموعات إلى 10 ناديا.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يُعسكر لـ المقاولون.. ويقترب من ضم "عبد العاطي"

استطلاع رأى

  • نيس

    نيس

  • 1

    :

    4

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 3

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • غرناطة

    غرناطة

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • العدالة

    العدالة

  • 3

    :

    5

    04:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفتح

    الفتح

  • الهلال

    الهلال

  • 3

    :

    0

    05:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • ضمك

    ضمك

  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • 3

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • التعاون

    التعاون

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 3

    :

    2

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • الظفراء

    الظفراء

  • 1

    :

    0

    04:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • عجمان

    عجمان

  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • 1

    :

    0

    07:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 1

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • اليرموك

    اليرموك

  • 2

    :

    2

    04:45 PM

    دوري VIVA الكويت
  • النصر

    النصر

  • الشباب

    الشباب

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

  • صحم

    صحم

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • العروبة

    العروبة

  • النصر

    النصر

  • 3

    :

    2

    03:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • فنجاء

    فنجاء

  • السيب

    السيب

  • 2

    :

    2

    04:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • بهلاء

    بهلاء

  • الرستاق

    الرستاق

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • نادي عمان

    نادي عمان

  • مسقط

    مسقط

  • 3

    :

    2

    05:15 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مرباط

    مرباط

  • صحار

    صحار

  • 1

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين العماني
  • النهضة

    النهضة

  • ظفار

    ظفار

  • 4

    :

    0

    06:00 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السويق

    السويق

الأكثر قراءة

مشادة في اتحاد الكرة.. والجنايني لـ"عبد الله": انت بتسرب الأخبار وأنا مش هسكت

هبوط للدرجة الرابعة.. عقوبات "قاسية" للانسحاب من مباريات الدوري

فايلر لـ صلاح محسن بعد طلب المشاركة: لا تكررها.. تدرب ولا تتدخل في عملي
الاتحاد يواجه دجلة والإسماعيلي يصطدم بـ"ملك التعادلات" في الدوري