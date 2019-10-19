الزمالك والمقاولون يبحثان عن تصدر قمة الدوري في ظل غياب الأهلي وتعثر بيراميدز

يلتقي مساء اليوم فريقا الزمالك والمقاولون، في الثامنة مساء على ملعب السلام، في مباراة مُقدمة من الجولة الخامسة، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويدخل الزمالك والمقاولون، لقاء الليلة، ولكل منهما يملك 7 نقاط، ويتفوق ذئاب الجبل بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

ويحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين، ويملك الزمالك الرصيد ذاته، ولكن يحتل المركز الرابع، بعدما سجّل لاعبوه 3 أهداف وتقبلت شباكه هدفا.

ويسعى فريقا الزمالك والمقاولون لتحقيق الانتصار، من أجل اقتناص صدارة ترتيب الدوري المصري، الذي يتربع على قمته حاليا الأهلي برصيد 9 نقاط.

وسيستفيد الفائز من مواجهة الزمالك ضد المقاولون، بسبب غياب الأهلي عن اللعب في الجولة الحالية بعد تأجيل مباراة القمة، كما تعثّر بيراميدز في الجولة الرابعة، واكتفى بتحقيق التعادل السلبي ضد سموحة، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 8 نقاط، محتلا المركز الثاني.

الزمالك والمقاولون يبحثان عن صدارة ترتيب الدوري المصري

وحال فوز الزمالك أو المقاولون، سيرتفع رصيد المنتصر من مواجهة الليلة، إلى 10 نقاط، وبالتالي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، مستغلا تعثر بيراميدز وصيف الترتيب حاليا، وغياب الأهلي متصدر جدول الترتيب.

يُذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون التي تقام الليلة، ويتكون الطاقم من: محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.