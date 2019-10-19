المقاولون العرب يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك

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فريق المقاولون
رصد نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، المقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد السلام.
يحتل الزمالك المركز الرابع برصيده 7 نقاط، بينما يمتلك المقاولون نفس الرصيد ذاته لكنه يحتل المركز الثالث متفوقا على الزمالك بفارق الأهداف.
ويقود مباراة اليوم تحكيميا، الحكم المصري ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي وسيكون معهم طارق سامي حكما رابعا.
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك والمقاولون عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت، حيث يسبق اللقاء بنحو الساعة، استديو تحليلي في كلا القناتين.
ويسعى فريق المقاولون بقيادة عماد النحاس، إلى تحقيق نتيجة إيجابية لحد الثلاث نقاط، من أجل المنافسة على صدارة الدري الممتاز، قيما يأمل الأبيض الأبيض في تحقيق انتصار، خاصة قبل مواجهة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي
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