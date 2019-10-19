عاجل.. مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

أحدث الأخبار
فريق الزمالك
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض في مواجهة المقاولون العرب اليوم بالدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي
خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم
الهجوم: مصطفى محمد
ووصل فريق الزمالك إلى ملعب السلام، منذ قليل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر له في الثامنة مساء والمرحل من الجولة الخامسة للدوري العام.
وفور الوصول إلى الملعب حرص عدد من اللاعبين ومن ضمنهم مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وخالد بوطيب لتفقد أرضية الملعب.
ويشهد ملعب السلام، في الثامنة مساء اليوم، مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في مباراة تم تقديم موعدها من الجولة الخامسة.
وتقام مباراة الزمالك والمقاولون الليلة، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها الليلة، لكن بعد وصول خطاب أمني للاتحاد تقرر تأجيل لقاء القمة لأجل غير مُسمى.
وسيتم نقل مباراة الزمالك والمقاولون عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت، حيث يسبق اللقاء بنحو الساعة، استديو تحليلي في كلا القناتين.
ستاد ريمس
1
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
ريال مايوركا
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
ريال مدريد
يوفنتوس
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
أوتريخت
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بي إس في آيندهوفن
في في في فينلو
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
إيفرتون
2
:
0
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
بورنموث
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
ليستر سيتي
2
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
أستون فيلا
2
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
تشيلسي
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
وولفرهامبتون واندررز
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
كريستال بالاس
0
:
2
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
ليون
0
:
0
05:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
نيم أولمبيك
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
ميتز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
تولوز
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
أنجيه
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بريست
يونيون برلين
2
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
فورتونا دوسلدورف
1
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
فيردر بريمن
1
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
أوجسبورج
2
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
لايبزيج
1
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
فولفسبورج
بوروسيا دورتموند
1
:
0
06:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
إيبار
0
:
3
01:00 PMالدوري الإسباني
برشلونة
أتلتيكو مدريد
1
:
1
04:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
خيتافي
2
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
الشباب
2
:
1
05:05 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتفاق
الرائد
0
:
2
05:10 PMالدوري السعودى الممتاز
النصر
الوحدة
1
:
0
07:00 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتحاد
لاتسيو
3
:
3
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أتلانتا
نابولي
2
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
هيلاس فيرونا
فالفايك
1
:
2
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أياكس
إي زد آلكمار
2
:
4
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
تفينتي أنشخيده
0
:
1
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
الريان
4
:
0
04:25 PMدوري نجوم قطر
قطر
السيلية
3
:
1
04:25 PMدوري نجوم قطر
الوكرة
الأهلي
2
:
2
06:35 PMدوري نجوم قطر
الشحانية
أنطاليا سبور
0
:
6
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
جينتشلاربيرليجي
بلدية إسطنبول
2
:
1
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
طرابزون سبور
4
:
1
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
أنقرة جوجو
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
نادي خورفكان
1
:
3
04:30 PMدوري الخليج العربي
نادي الجزيرة
الوحدة
1
:
3
04:30 PMدوري الخليج العربي
النصر
شباب الأهلي دبي
2
:
0
04:30 PMدوري الخليج العربي
بني ياس
العين
2
:
1
04:30 PMدوري الخليج العربي
حتا
الوصل
0
:
3
07:00 PMدوري الخليج العربي
الشارقة
الزمالك
1
:
1
08:00 PMالدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
نادي الكويت
6
:
2
04:45 PMدوري VIVA الكويت
التضامن
الساحل
0
:
1
07:00 PMدوري VIVA الكويت
القادسية
تعليقات الفيسبوك