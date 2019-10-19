عاجل.. مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض في مواجهة المقاولون العرب اليوم بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد

ووصل فريق الزمالك إلى ملعب السلام، منذ قليل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر له في الثامنة مساء والمرحل من الجولة الخامسة للدوري العام.

وفور الوصول إلى الملعب حرص عدد من اللاعبين ومن ضمنهم مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وخالد بوطيب لتفقد أرضية الملعب.

ويشهد ملعب السلام، في الثامنة مساء اليوم، مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في مباراة تم تقديم موعدها من الجولة الخامسة.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون الليلة، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها الليلة، لكن بعد وصول خطاب أمني للاتحاد تقرر تأجيل لقاء القمة لأجل غير مُسمى.

وسيتم نقل مباراة الزمالك والمقاولون عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت، حيث يسبق اللقاء بنحو الساعة، استديو تحليلي في كلا القناتين.