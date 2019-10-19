بالفيديو.. رأسية ساسي تعود بالزمالك أمام المقاولون العرب

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 15 عن طريق فرجاني ساسي، في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز.

وجاء الهدف بعد ركنية رائعة على رأس الدولي التونسي فرجاني ساسي لتسكن شباك محمد أبوالسعود بطريقة رائعة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل المقاولون للمباراة مكون من :

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سمير ثابت، فاروقا.

الوسط: إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمي.

الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيري، محمد سالم.

المقاولون العرب يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك

رصد نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، المقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد السلام.

يحتل الزمالك المركز الرابع برصيده 7 نقاط، بينما يمتلك المقاولون نفس الرصيد ذاته لكنه يحتل المركز الثالث متفوقا على الزمالك بفارق الأهداف.

ويقود مباراة اليوم تحكيميا، الحكم محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي وسيكون معهم طارق سامي حكما رابعا.