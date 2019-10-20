فايلر يسأل عن مصير لقاء الجونة.. والأهلى: لن نخوض مباريات قبل القمة

استفسر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، من مجلس الإدارة عن الموقف النهائى بشأن خوض مواجهة الجونة المقبلة بالدورى الممتاز بعد قرار عدم خوض أى مباريات قبل لقاء القمة أمام الزمالك.

وأبلغت إدارة الأهلى المدرب السويسرى بعدم خوض مباراة الجونة قبل لقاء القمة حتى الآن، بحسب ما كشفته مصادر لـ"الوطن سبورت"، على أن تقوم الإدارة بتوفير مباريات ودية قوية للفريق للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية للاعبين حتى الاستقرار على موعد مواجهة الزمالك، بعد البيان الذى أصدره النادى وتمسك بترتيب مباريات الدورى المعلن فى الجدول الرسمى للمسابقة.

وحرص "فايلر"، خلال حديثه مع لاعبى الأهلى، على مطالبتهم بالاستعداد بكل قوة للمواجهات المقبلة وفى مقدمتها الجونة المقرر لها الأربعاء 23 أكتوبر فى انتظار القرار النهائى من إدارة الأهلى التى تتواصل فى الوقت الراهن مع عدد من الأطراف، فى مقدمتها اتحاد الكرة، للخروج من هذه الأزمة والوصول لنقطة اتفاق بشأن الموعد الجديد للقمة والتى تم تأجيلها لأسباب أمنية.

من جهة أخرى، بدأ المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، فى البحث عن عرض احترافى للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد جلوسه على دكة البدلاء لصالح النيجيرى جونيور أجايى، الذى دخل حسابات المدير الفنى السويسرى بقوة لقيادة هجوم الفريق بعد نجاحه فى المباريات الأخيرة وإثبات أنه جدير بقيادة الهجوم، خاصة فى ظل إصابة مروان محسن.

وتلقى المهاجم المغربى عدة اتصالات خلال الفترة الأخيرة من المقربين له فى المغرب بضرورة مغادرة الأهلى فى أقرب وقت، بعد ابتعاده عن المباريات وتراجع مستواه ونسبة تهديفه فى المباريات مقارنة بالسنة الأولى التى جاء فيها إلى مصر، حيث نصح المقربون من اللاعبين بالبحث عن نادٍِ آخر، خاصة بعد تولى البوسنى وحيد خليلوزيتش قيادة المغرب، وهى فرصة كبيرة له للعودة لأسود الأطلس مرة أخرى بعد ابتعاده طوال فترة الفرنسى هيرفى رينارد.

فى سياق مختلف، احتوى السويسرى رينيه فايلر، غضب لاعب الوسط المالى أليو ديانج، بعد أن ترددت أنباء عن عدم قناعة المدرب السويسرى بإمكانياته للمشاركة على حساب أحد الثنائى عمرو السولية وحمدى فتحى.

وتحدث "فايلر" مع اللاعب نافياً له هذه الأمور وأنه ضمن الحسابات وسيكون له دور خلال الفترة المقبلة، وعليه الاجتهاد فى التدريبات وأن يكون جاهزاً فى أى وقت، مشدداً على منحه الفرصة بشكل كامل، لا سيما أن الفريق يشارك فى ثلاث بطولات وهناك ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة.