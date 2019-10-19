بالصور.. حسام البدري وجهاز المنتخب في مباراة الزمالك والمقاولون العرب

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.

ويسعى حسام البدري، إلى الوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريقين وذلك في ظل متابعته لكافة فرق الدورى من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفراعنة خلال التجمع المقبل.

ويتواجد مع البدري، باستاد السلام الجهاز الفنى المعاون والذى يضم طارق مصطفى ،وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وكان البدرى قد وضع استراتيجية لمتابعة جميع فرق الدورى واختيار العناصر المناسبة لضمها لصفوف المنتخب تمهيدا لمعسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.