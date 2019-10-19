بالفيديو.. زيزو يتقدم للزمالك على المقاولون بهدف عالمي

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فريق الزمالك
سجل فريق الزمالك الهدف الثاني في مرمى فريق المقاولون العرب في الدقيقة 35 عن طريق أحمد سيد زيزو، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.
وجاء الهدف بعدما توغل زيزو من منتصف الملعب وسدد تصويبة صاروخية نحو محمد أبوالسعود ليسجل أحد أفضل أهداف الموسم.
رصد نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم على استاد السلام.
يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يمتلك المقاولون نفس الرصيد ذاته لكنه يحتل المركز الثالث متفوقا على الزمالك بفارق الأهداف.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي
خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.
الهجوم: مصطفى محمد.
فيما بدأ المقاولون بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أمير عابد، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سمير ثابت، فاروقا
الوسط: إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمي
الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيري، محمد سالم.
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